Circuito Serra, Fé e Mar inicia regionalização do turismo

A serra da Mantiqueira, o Vale do Paraíba e o Litoral Norte agora formam um polo turístico com a criação do Circuito Serra, Fé e Mar. Nele estão experiências completas que envolvem patrimônio histórico, natureza, cultura e atrativos religiosos que podem ser descobertos em um itinerário único abrangendo 14 cidades.

O roteiro passa pela Serra (Campos do Jordão, Santo Antônio do Pinhal e São Bento do Sapucaí), Vale do Paraíba (São José dos Campos, Jacareí, Taubaté e Pindamonhangaba), Litoral Norte (Caraguatatuba, São Sebastião e Ilhabela) e região típica do turismo religioso (Aparecida, Guaratinguetá, Lagoinha e Cunha). O objetivo é promover a integração turística entre as cidades compartilhando visitantes, principalmente nos períodos de baixa temporada.

“Este é um passo estratégico para a consolidação do turismo integrado no estado. Estamos fortalecendo conexões e criando um destino que representa a força do interior e do litoral paulista. O Circuito Serra, Fé e Mar nasce com o compromisso de gerar desenvolvimento, oportunidades e experiências únicas para os visitantes”, destacou o secretário de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo, Roberto de Lucena.

Circuito já está à venda

A Secretaria Municipal de Turismo e Desenvolvimento Econômico de Campos do Jordão está coordenando o desenvolvimento do projeto. Segundo o titular da pasta, Fábio Izar, o Circuito Serra, Fé e Mar já está sendo comercializado. “O produto já está implantado, já tem nas prateleiras das operadoras CVC e Orinter”, revelou.

De acordo com o secretário, Roadshows estão previstos para a divulgação do circuito. “A Secretaria de Estado já nos convidou para participar do Roadshow de Belo Horizonte, ABAV Rio e também uma feira na Argentina, onde vamos lançar o produto internacionalmente”, concluiu Fábio Izar.