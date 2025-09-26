L’Étape gera interdições nas rodovias da Mantiqueira no domingo

Floriano Rodrigues Pinheiro será interditada às 06h - Foto Divulgação

O L’Étape Brasil, a maior prova de ciclismo amador da América Latina, chega neste fim de semana a Campos do Jordão. Para garantir a segurança dos atletas, as rodovias que dão acesso à estância turística sofrerão interdições totais e parciais no domingo, 28/09, principalmente no período da manhã.

A rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro (SP 123) será interditada entre 06h e 09h. Já a rodovia Oswaldo Barbosa Guisardi (SP 46), que liga Santo Antônio do Pinhal ao sul de Minas, ficará fechada das 06h às 9h30.

Bloqueios também estão previstos para a rodovia Monteiro Lobato (SP 50). A conhecida estrada velha de Campos do Jordão terá o trânsito interrompido entre 06h e 10h30 do Machadinho até o Lajeado. Já os trechos da Vila Nova, Rosas e Santa Clara, também na SP 50, ficarão totalmente interditados das 06h às 12h30.

Fique por dentro de tudo o que acontece em Campos do Jordão e região no Portal NetCampos. Aproveite e entre agora no nosso Canal no WhatsApp ou no Grupo do WhatsApp exclusivo de avisos rápidos e receba as notícias em primeira mão. Não perca tempo, conecte-se já!.

O trânsito também vai mudar na cidade de Campos do Jordão. Os bloqueios vão ter início a partir das 05h de domingo, 28/09

Trechos com interdições

Subida do Savoy, Vila Inglesa e Hotel 4 Season: das 5h às 7h

Hotel 4 Season e Alto do Capivari: 5h às 8h

Av. Emílio Ribas e Av. Januário Miraglia

Rotatória Vila Santa Cruz sentido Vila Albertina / Portal: 5h às 8h

Vila Capivari até rotatória Vila Santa Cruz: 5h às 14h

Faixas foram instaladas nas vias comunicando os horários de interdições. Cartazes e panfletos também estão sendo distribuídos.

Uma força tarefa foi montada para garantir segurança aos ciclistas e minimizar ao máximo os transtornos à população. O trabalho envolve a Defesa Civil, Secretarias de Saúde, Turismo e Esporte de Campos do Jordão, Polícia Rodoviária Estadual, Grupamento Aéreo da Polícia Militar, Departamento de Estradas de Rodagem (DER), Corpo de Bombeiros, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e Polícia Ambiental.

“Evite sair de carro no horário de pico, entre 09h e 14h”, recomendou o secretário de Segurança e Cidadania de Campos do Jordão, José Márcio Nogueira.

O L’Étape Tour de France chegou ao Brasil em 2015, em Cunha, e desde 2018 é realizado em Campos do Jordão. A prova terá dois percursos, de 68 e 107 km, passando por Santo Antônio do Pinhal e São Bento do Sapucaí.