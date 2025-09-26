Museu e Auditório fecham setembro com dança e pintura

Dança circular é uma das atrações no Museu e Auditório - Foto Divulgação

A programação cultural no Museu Felícia Leirner e Auditório Cláudio Santoro traz para o último fim de semana de setembro atividades que estimulam o lado artístico do público e, ao mesmo tempo, celebram a chegada da primavera. Serão três dias dedicados à arte, ao bem-estar e à conscientização ambiental. Quem não puder comparecer presencialmente também vai ter a chance de participar pela internet.

No sábado, 27/09, o projeto Família no Museu traz a oficina “Pintura Oculta”. Com um desenho feito sobre uma cartolina, os participantes vão deixar a criatividade fluir usando tinta guache e giz de cera. O objetivo é despertar através da pintura o lado artístico do público, além de estimular a coordenação e a concentração.

“Pintura Oculta”

Data: 27 de setembro

Horários: às 11h e às 15h

Entrada: inteira R$ 15 e meia R$ 7,50

Ainda no sábado tem Encontro com as Artes em “O Segredo da Libélula”. Trata-se de uma atividade de dança circular, que tem efeito terapêutico e integrativo, além de fortalecer o sentido coletivo e o amor à convivência. A proposta é promover uma reflexão sobre a simbologia da libélua, que está associada à transformação, renovação e crescimento.

Dança Circular – “O Segredo da Libélula”

Data: 27 de setembro

Horários: às 15h30

Entrada: inteira R$ 15 e meia R$ 7,50

No Museu e Auditório todo mundo tem acesso à programação cultural, até mesmo quem não está em Campos do Jordão. Para essas pessoas, a opção é participar da oficina virtual Arte com a Mata Atlântica, que estimula a criação de figurinhas artísticas inspiradas na flora e na fauna da Matinqueira. O objetivo é conscientizar sobre a importância da preservação da vida animal e do meio ambiente.

Confira aqui a programação.

Virtual –Arte com a Mata Atlântica

Data: 30 de setembro

Horário: às 18h

Local: redes sociais do Museu e Auditório

O Museu Felícia Leirner e Auditório Cláudio Santoro ficam na avenida Dr. Luis Arrobas Martins, 1880 – Alto Boa Vista. Abertos de terça a domingo, das 9h às 18h (segunda, fechado à visitação). Informações no telefone (12) 3512-2508