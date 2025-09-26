Conteúdo oferecido por:

Museu e Auditório fecham setembro com dança e pintura

Programação do fim de semana também vai ter atividades virtuais

por: Redação ( Ontem ) - Atualizado: 26/09/2025 14:03
Dança circular é uma das atrações no Museu e Auditório - Foto Divulgação

A programação cultural no Museu Felícia Leirner e Auditório Cláudio Santoro traz para o último fim de semana de setembro atividades que estimulam o lado artístico do público e, ao mesmo tempo, celebram a chegada da primavera. Serão três dias dedicados à arte, ao bem-estar e à conscientização ambiental. Quem não puder comparecer presencialmente também vai ter a chance de participar pela internet.

No sábado, 27/09, o projeto Família no Museu traz a oficina “Pintura Oculta”. Com um desenho feito sobre uma cartolina, os participantes vão deixar a criatividade fluir usando tinta guache e giz de cera. O objetivo é despertar através da pintura o lado artístico do público, além de estimular a coordenação e a concentração.

“Pintura Oculta”

Fique por dentro de tudo o que acontece em Campos do Jordão e região no Portal NetCampos. Aproveite e entre agora no nosso Canal no WhatsApp ou no Grupo do WhatsApp exclusivo de avisos rápidos e receba as notícias em primeira mão. Não perca tempo, conecte-se já!.

Data: 27 de setembro

Horários: às 11h e às 15h

Entrada: inteira R$ 15 e meia R$ 7,50

Ainda no sábado tem Encontro com as Artes em “O Segredo da Libélula”. Trata-se de uma atividade de dança circular, que tem efeito terapêutico e integrativo, além de fortalecer o sentido coletivo e o amor à convivência. A proposta é promover uma reflexão sobre a simbologia da libélua, que está associada à transformação, renovação e crescimento.

Dança Circular – “O Segredo da Libélula”

Data: 27 de setembro

Horários: às 15h30

Entrada: inteira R$ 15 e meia R$ 7,50

No Museu e Auditório todo mundo tem acesso à programação cultural, até mesmo quem não está em Campos do Jordão. Para essas pessoas, a opção é participar da oficina virtual Arte com a Mata Atlântica, que estimula a criação de figurinhas artísticas inspiradas na flora e na fauna da Matinqueira. O objetivo é conscientizar sobre a importância da preservação da vida animal e do meio ambiente.

Confira aqui a programação.

Virtual –Arte com a Mata Atlântica

Data: 30 de setembro

Horário: às 18h

Local: redes sociais do Museu e Auditório

O Museu Felícia Leirner e Auditório Cláudio Santoro ficam na avenida Dr. Luis Arrobas Martins, 1880 – Alto Boa Vista. Abertos de terça a domingo, das 9h às 18h (segunda, fechado à visitação). Informações no telefone (12) 3512-2508

Links Patrocinados

Vemaguet67 – Microcervejaria e Choperia
Mais que uma cervejaria, é um ponto de encontro para quem valoriza experiências autên...
Pousada Recanto Feliz
A apenas 800 metros do Centrinho turístico de Vila Capivari, a Pousada Recanto Feliz...
Art Lodge Campos do Jordão
Um universo texano te espera para muita diversão, aqui você encontra tudo que precisa...

Receba as notícias mais relevantes de Campos do Jordão e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Últimas Notícias

Dicas de Passeios

Agenda de Eventos